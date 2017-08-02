Число пострадавших при взрыве в Абхазии возросло до 50

Число пострадавших при взрыве на складе боеприпасов Минобороны Абхазии в Гудаутском районе выросло до 50 человек, передает РБК.

«По предварительной информации министерства здравоохранения республики Абхазия, в результате взрыва боеприпасов на складе Министерства обороны пострадали 50 человек. 27 человек госпитализированы», — сказал пресс-секретарь посольства России в Абхазии Турал Джавадов.

Среди пострадавших — 19 россиян, состояние одного из них «стабильно тяжелое».

Взрыв произошел на складе боеприпасов в селе Приморское в Гудаутском районе. Недалеко от места взрыва находится источник минеральной воды.