В Москве эвакуировали 1,5 тысячи человек из ЦУМа

Около 1,5 тысячи человек были эвакуированы из здания ЦУМа в Москве из-за сработавшей пожарной сигнализации, сообщает Интерфакс.

«Прибывшими пожарными признаков возгорания и задымления на месте не обнаружено. Со слов охраны, из здания была проведена эвакуация», — рассказали в пресс-службе столичного главка МЧС.

Система пожаротушения сработала на минус первом этаже.

Представитель компании Mercury, которая управляет ЦУМом, на вопрос о пожаре заявил, что информация не подтверждается.