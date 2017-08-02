В Москве эвакуировали 1,5 тысячи человек из ЦУМа
Около 1,5 тысячи человек были эвакуированы из здания ЦУМа в Москве из-за сработавшей пожарной сигнализации, сообщает Интерфакс.
«Прибывшими пожарными признаков возгорания и задымления на месте не обнаружено. Со слов охраны, из здания была проведена эвакуация», — рассказали в пресс-службе столичного главка МЧС.
Система пожаротушения сработала на минус первом этаже.
Представитель компании Mercury, которая управляет ЦУМом, на вопрос о пожаре заявил, что информация не подтверждается.