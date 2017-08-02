СК завел дело после проверки психоневрологического интерната в Брянске

Следственный комитет возбудил уголовное дело после проверки информации о жестоком обращении с пациентами Трубчевского психоневрологического интерната в Брянске, сообщается на сайте ведомства.

СК возбудил дело о незаконном лишении свободы, не связанном с похищением человека, совершенном в отношении двух и более лиц (пункт «ж» части 2 статьи 127 УК России).

Дело открыто после того, как ведомство проверило видеозапись, на которой запечатлены предположительно пациенты Трубчевского психоневрологического интерната, прикованные цепями.

Видеозапись под названием «Брянский ад для инвалидов» была размещена в интернете местным активистом Александром Куприяновым. По его словам, видео прислали ему анонимно.

Тогда в лечебном учреждении назвали запись «фальсификацией». «У нас такого никогда не было. Там монтаж — и есть такие лица, которые у нас не проживали и не живут. Да, территория наша, но это компромат какой-то — я уверен в этом», — сказал заместитель директора Трубчевского интерната Михаил Путренков.

В интернате временно и постоянно живут пожилые люди и инвалиды с хроническими психическими заболеваниями, которые не могут ухаживать за собой.