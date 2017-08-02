Профсоюз журналистов потребовал остановить выдворение из страны корреспондента «Новой газеты» Али Феруза

Профсоюз журналистов создал петицию в поддержку журналиста «Новой газеты» Али Феруза (настоящее имя Худоберди Нурматов).

«Мы требуем остановить процедуру выдворения Али Феруза в Узбекистан, предоставить ему официальный статус, позволяющий остаться на территории России, или разрешить журналисту выехать в одну из стран Совета Европы, которая готова будет его принять», — сказано в петиции.

Подписи будут переданы начальнику Главного управления по вопросам миграции МВД России Ольге Кирилловой, уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой и главе Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Михаилу Федотову.

Ранее Михаил Федотов допустил предоставление российского гражданства Али Ферузу. По его словам, учреждение для временного содержания иностранцев (СУВСИГ), куда поместили Феруза после решения суда, находится под контролем совета и Общественной наблюдательной комиссии (ОНК).

Накануне Басманный суд Москвы принял решение о принудительном выдворении журналиста «Новой газеты» Али Феруза из России в Узбекистан. Такое решение суд вынес после того, как 1 августа на Феруза составили протокол по части 3.1 статьи 18.8 КоАП (нарушение иностранным гражданином правил въезда в РФ либо режима пребывания в РФ).

В суде Феруз заявил, что не признает вину. «Нет, не признаю. Уже три года прохожу процедуру получения статуса. Теперь пытаюсь получить временное убежище», — сказал он.

Его взяли под стражу в зале судебного заседания и доставили в СУВСИГ«Сахарово». После заседания, по словам адвоката, Феруз попытался покончить с собой.

Еще до задержания Феруз подал в суд апелляционную жалобу на отказ МВД предоставить ему временное убежище в России. До рассмотрения судом жалобы Феруз может находиться на территории страны.