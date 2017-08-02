Новая газета

Наблюдатели узнали об избиении корреспондента «Новой газеты» Али Феруза при конвоировании

Общество

Корреспондент «Новой газеты» Али Феруза рассказал представителям Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) о том, что был избит судебными приставами во время конвоирования.  Сообщает «Медиазона» со ссылкой на наблюдателя Евгения Еникеева. 

По словам правозащитника, Феруза получил гематому в области лопатки, которую не разрешили сфотографировать, но информацию о ней занесли в журнал.

Журналист также рассказал Еникееву, что приставы использовали нецензурную лексику в его адрес, а также оскорбляли.

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избиение, феруз
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