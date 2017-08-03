В ЦИК предложили ограничить доступ к видеозаписям с президентских выборов

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) вынесла на обсуждение проект документа об ограничении доступа к видеозаписям, сделанных во время президентских выборов 2018 года на избирательных участках, сообщает газета «Ведомости».

«Как следует из проекта документа, неограниченный доступ к видеозаписям будут иметь ЦИК и избирательные комиссии регионов — но только до подведения итогов голосования», — говорится в сообщении.

При этом, по информации газеты, сделанная в избиркомах запись будет доступна не более трех месяцев.

В ЦИК также предложили, что доступ к видеозаписи с конкретного участка помимо членов ИК могут получить избиратели (если они там голосовали), находившиеся на участке наблюдатели и доверенные лица кандидата в президенты.

В Избиркоме отмечают, что если заявка на получение записи будет оформлена не верно, то в ней могут отказать.

«Но если по конкретному участку будет обращение в суд, то его видеоархив будет храниться до вступления решения суда в законную силу», — пишут «Ведомости».

Более того, видеонаблюдение предполагается вести в территориальных избиркомах (ТИК). Именно там, по утверждению наблюдателей и экспертов, часто происходит подмена результатов голосования.

Однако в ЦИК уточняют, что в ТИК камеры будут включаться после восьми вечера, когда начнется ввод результатов голосования в систему.

Расходы на видеонаблюдение оцениваются Минкомсвязи предварительно в 2,7 млрд руб.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова заявила о необходимости отменить муниципальный фильтр «в нынешнем виде».

Взамен Памфилова предложила разработать систему, которая «не убивала бы реальную конкуренцию, не служила бы поводом для злоупотребления административным ресурсом для снятия неугодных или наиболее реальных оппонентов на выборах».

Свою идею она обсудила с замглавы Администрации президента Сергеем Кириенко, а также предложила ему собрать на «площадке ЦИКа» экспертов, которые обсудят альтернативы фильтру.

Максим Прошкин