Участникам реновации могут предложить переехать в квартиру побольше за допплату

Мэрия Москвы рассматривает возможность предложить жителям сносимых домов в рамках реновации переехать в квартиру побольше в своем районе, но за дополнительную плату, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источник.

По информации газеты, столичные власти проводят консультации с АИЖК и крупными банками, чтобы создать специальные условия на выдачи ипотеки тем, кто захочет переехать за допплату.

Мэрия также рассматривает другой вариант переселения. Чтобы попасть в квартиру с площадью побольше участник реновации может согласится переехать в район подальше и подешевле.

Как сказал собеседник «Коммерсанта», данные механизмы еще обсуждаются.

Напомним, всего в программу реновации столичного жилья попали 5144 дома. Президент России Владимир Путин подписал закон о реновации 1 июля. Само голосование жителей по вопросу реновации проходило с 15 мая по 15 июня. Сроки проведения общих собраний собственников помещений были продлены мэром до 15 июля.

Предполагается, что первые дома снесут и расселят уже до конца 2017 года.

Максим Прошкин