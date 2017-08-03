СК возбудил дело после отравления 66 детей на турбазе в Бурятии

На одной из турбаз на берегу Байкала отравились 77 человек, 66 из которых дети, по данному факту Управление Следственного комитета по республике Бурятия возбудило уголовное дело, сообщается на сайте ведомства.

«По одной из версий, массовое отравление туристов могло произойти вследствие употребления в столовой турбазы в пищу некачественно приготовленных продуктов питания», — говорится в сообщении.

По информации СК, на территории туркомплекса проходил фестиваль Baikal Dance Camp, на который съехались участники из разных регионов страны.

Уголовное дело по признакам статьи «предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей» (статья 238 УК РФ).

«В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные и процессуальные мероприятия. Исследуются образцы еды, изучаются документы о поставках продукции, меню. Проводятся допросы работников турбазы и пострадавших туристов», — добавляют в ведомстве.

Танцевальный фестиваль Baikal Dance Camp проходит на побережье озера Байкал с 28 июля по 5 августа, в нем принимают участие около 300 детей от 12 до 17 лет.

Максим Прошкин