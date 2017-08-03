У обвиняемого в коррупции экс-губернатора Сахалинской области случился инсульт

Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин, который проходит по делу о коррупции, перенес инсульт, сообщила РИА Новости адвокат Ольга Артюхова.

«Постоянные его жалобы на загрудинные боли настораживают врачей. Нам представляется, что это как раз следствие дисфункции работы сердца», — сказала Артюхова.

По ее словам, у Хорошавина держится высокое давление.

Напомним, Хорошавин был губернатором Сахалинской области с 2007 по 2015 год. Он работал сопредседателем совета представителей уполномоченного государственного органа по проектам «Сахалин-1» и «Сахалин-2» и был членом политсовета сахалинского отделения партии «Единая Россия». В марте 2015 года его задержали в собственном кабинете.

По данным предварительного следствия, экс-губернатор и его подчиненные систематически получали от предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории Сахалинской области, взятки в крупном и особо крупном размере за право выполнения работ по государственным контрактам.

Александра Хорошавина и его подчиненных обвиняют в получении взятки на общую сумму около 522 млн рублей за период с 2009 по 2015 года.

Максим Прошкин