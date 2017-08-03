Во время взрыва на складе в Абхазии погибли две россиянки

В Абхазии вблизи военного склада, где накануне произошел взрыв, обнаружили тела двух туристов из России, сообщает Интерфакс со ссылкой на МЧС.

«Три женщины в момент взрывов находились на конной прогулке в окрестностях склада боеприпасов. Две женщины, предположительно, жительницы Санкт-Петербурга, погибли, их тела спасатели нашли утром», — заявили в ведомстве.

По информации МЧС, также найдена женщина из Подольска, она жива, но у нее перелом руки. Представитель МЧС добавил, что группа туристов из России совершала конную прогулку на территории, где произошел взрыв.

Ранее в МВД Абхазии сообщили, что найдены тела двух человек, однако их гражданство не уточнялось.

Напомним, к 3 августа количество пострадавших возросло до 60 человек, среди которых ­— 35 россиян, состояние одного из них стабильно тяжелое. Взрыв произошел на складе боеприпасов в селе Приморское в Гудаутском районе. Недалеко от места взрыва находится источник минеральной воды.

Максим Прошкин