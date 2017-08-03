Би-би-си узнали возможную причину конфликта Малахова и «Первого канала»

Журналист Андрей Малахов может уйти с «Первого канала» из-за решения добавить в ток-шоу «Пусть говорят» больше политических тем, утверждают источники Би-би-си.

Собеседники издания рассказали, что конфликт начался в мае, когда на канал вернулась продюсер Наталья Никонова, которая уже работала на «Первом» и ушла с «России-1».

«Никонова вернулась на “Первый”, чтобы перетрясти общественно-политический блок перед президентскими выборами», — передает Би-би-си слова источники.

О том, что Малахов может уйти с первого канала, писали РБК. Источник утверждал, что это связано с конфликтом внутри команды «Пусть говорят».

«Канал вернул в программу продюсера, которая работала там еще 9 лет назад, надеясь, что она поможет поднять сильно упавшие рейтинги программы. Но Малахов с ней уже не сработался и потребовал вернуть предыдущую коллегу», — заявлял источник.

Сам Малахов, а также представители телеканалов не прокомментировали ситуацию.

Андрей Малахов работает на «Первом канале» с 1992 года. С 1996 по 2001 года он был специальным корреспондентом и ведущим программы «Доброе утро». В 2001 году Малахов начал вести программу «Большая стирка», а в 2005 — программу «Пусть говорят».

Максим Прошкин