Около 150 контрактников подрались в воинской части на Урале

В Свердловской области в городе Елань произошла драка между военнослужащими воинской части 31612, сообщают источники «URA.RU».

По информации издания, драка началась между 60 военными из Тувы, которые приехали на трехмесячные курсы выживания, и служащими из Еланского гарнизона.

Собеседники «URA.RU» отмечают, что все, кто принимал участие в драке, контрактники.

Портал сообщает, что служащие из Тувы отмечали окончание учебы и решили пойти в казарму легиона, вооружившись ножами и заточками, так как вспомнили «старые обиды».

В результате нападения ножевые ранение получили 14 контрактников Еланского гарнизона, а в казарме были выбиты окна и разбита мебель.

В следственном управлении по Центральному военному округу Следственного комитета России «URA.RU» заявили, что «собирают всю необходимую информацию об обстоятельствах».

СМИ также отмечает, что в Свердловскую область прибывает с инспекцией министр обороны России Сергей Шойгу.

Максим Прошкин