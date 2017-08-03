СПЧ: выдворение из страны автора «Новой газеты» будет противоречить Конституции

Совет по правам человека при президенте назвал противоречием Конституции возможное выдворение из страны автора «Новой газеты» Али Феруза, поскольку члены его семьи являются гражданами России. Об этом сообщается на сайте СПЧ.

«СПЧ учитывает, что члены семьи журналиста являются гражданами Российской Федерации и, следовательно, его выдворение из страны будет противоречить требованиям статьи 38 Конституции РФ и статьи 8 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что «Совет уже не один месяц занимается вопросом урегулирования правового статуса Али Феруза (литературный псевдоним журналиста Х.Нурматова) и намерен приложить все силы к благополучному разрешению данной проблемы».

Накануне Члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК), посетившие журналиста в центре временного содержания для мигрантов, сообщили, что Феруз был избит при конвоировании.

«При перевозке из суда в СУВСИГ его оскорбляли матом, после чего сначала применили к нему электрошокер, два раза — в руку и верхнюю часть ног. Потом нанесли удар рукояткой электрошокера по левой лопатке, там большой синяк», — рассказал член ОНК Евгений Еникеев.

Ранее адвокат журналиста сообщил, после заседания суда Феруз попытался покончить с собой, опасаясь возвращения в Узбекиста.

1 августа Басманный суд Москвы принял решение о принудительном выдворении автора «Новой газеты» Али Феруза из России в Узбекистан.

В суде журналист заявил, что не признает вину. «Нет, не признаю. Уже три года прохожу процедуру получения статуса. Теперь пытаюсь получить временное убежище», — сказал он.

Ранее в этот день на Феруза составили протокол по части 3.1 статьи 18.8 КоАП (нарушение иностранным гражданином правил въезда в РФ либо режима пребывания в РФ).