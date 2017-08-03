СК попросил отпустить экс-главу Удмуртии из СИЗО

Следственный комитет направил в Басманный суд Москвы ходатайство о переводе экс-главы Удмуртии Александра Соловьева под домашний арест, сообщили в пресс-службе суда.

Рассмотрение ходатайства назначено на 7 августа.

Напомним, главу Удмуртии Александра Соловьева задержали 4 апреля в его доме в Ижевске и под конвоем доставили в Москву. Затем президент России Владимир Путин уволил его с поста в связи с утратой доверия.

Соловьеву предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, с 2014 по 2016 годы чиновник получил в виде взятки более 140 млн рублей и в виде доли участия в коммерческой организации, стоимостью 2,7 млн рублей.

Эти деньги и долю, по данным СКР, он получил от компании, которая занималась строительством мостовых переходов через реку Кама и реку Буй у города Камбарки в Удмуртии.