В полиции объяснили претензии к Навальному, Волкову и Ляскину

Политика Алексея Навального, главу его предвыборного штаба Леонида Волкова и координатора московского штаба политика Николая Ляскина вызвали в полицию из-за «агитационного субботника», который прошел 8 и 9 июля.

«Мэрия Москвы, дескать, посчитала его незаконным массовым мероприятием, а Навального, Ляскина и меня — соответственно, организаторами этого мероприятия через Youtube. Я говорил об агитационном уикэнде много раз в своих эфирах в программе "Штаб" на НавальныйLIVE, Ляскин — в "Кактусе", а Навальный успел сказать всего один раз, вечером 6 июля, как только вышел из спецприемника. Ничего, им хватило», — написал Волков в фейсбуке.

По мнению главы предвыборного штаба Навального, раздача листовок и газет на улице не может считаться митингом. Волков назвал новые административные протоколы преследованием по политическим мотивам.

«Это значит, я выйду после 25 или 30 суток, организую любое агитационное мероприятие в рамках моей повседневной работы — и завтра снова на 30 суток?» — продолжил Волков.

Накануне Навального, Волкова и Ляскина вызвали в полицию для составления протоколов о повторном нарушении правил организации митингов (часть 8 статьи 20.2 КоАП России). Им грозит до 30 суток ареста.

Волков предположил, что такая реакция полиции связана с открытием в четверг столичного штаба Навального в новом помещении.

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Напомним, 8 и 9 июля штабы политика Алексея Навального по всей стране проводили акции «агитационный субботник». До этого в нескольких городах России полиция обыскала штабы политика и изъяла у волонтеров листовки и газеты, а также футболки и другие агитматериалы. В Москве за два дня были задержаны почти 100 человек.