В Самаре возбудили дело по факту нападения на сотрудников Центра «Э»

Региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело в отношении 24-летнего мужчины, напавшего с ножом на сотрудников полиции. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Интерфакс уточняет, что речь идет о двух оперуполномоченных регионального Центра по противодействию экстремизму. Дело возбуждено по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов).

По версии следствия, днем 2 августа в одном из домов на улице Демократической подозреваемый «умышленно нанес каждому [полицейскому] не менее одного удара ножом в область грудной клетки».

Пострадавших доставили в больницу. где им оказывают медицинскую помощь. Нападавший скрылся с места преступления. Сейчас ведется его розыск. По информации регионального управления МВД России, это уроженец Средней Азии.

По данным «Комсомольской правды», полицейских вызвали в один из магазинов на улице Домократической, чтобы они утихомирили дебошира.