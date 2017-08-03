Никита Белых пожаловался на ухудшение здоровья

Защита бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых, арестованного по обвинению в получении взятки, обратилась к администрации СИЗО «Лефортово», где содержится Белых, с просьбой оказать ему необходимую медицинскую помощь из-за ухудшения состояния здоровья. Об этом «Новой газете» рассказал адвокат Белых Андрей Грохотов.

Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

Как уточнил защитник, жалобы Белых на ухудшение самочувствия связаны с головными болями, болями в сердце и спине, а также суставах. Белых также жалуется на головокружения. По мнению защиты, ухудшение самочувствия Белых связано с хроническими заболеваниями.

Грохотов также отметил, что защита Белых в суде неоднократно обращала внимание на необходимость обследования Белых и оказания ему необходимой медицинской помощи. «Не меньше 50 обращений мы уже написали», — уточнил адвокат.

В августе 2016 года Грохотов попросил перевести Белых из СИЗО «Лефортово» под домашний арест из-за сахарного диабета. Однако Басманный суд столицы отклонил просьбу. В январе 2017 года адвокат заявил, что Белых нужна профессиональная медицинская помощь. Позднее Белых на некоторое время перевели в больницу при «Матросской тишине».

Защита экс-губернатора указывала на справку о состоянии здоровья Белых, показывающую, что с момента ареста здоровье подследственного резко ухудшилось. Отмечалось, что Белых испытывает постоянные головные боли, давление, проблемы с суставами. Кроме того, весной ему диагностировали энцефалопатию второй степени — органическое заболевание, при котором нарушаются мозговые ткани, что приводит к нарушениям функций головного мозга.

Напомним, Никиту Белых арестовали в июне 2016 года по подозрению в получении взятки. По версии следствия, Белых получил взятки на общую сумму 400 тысяч евро за действия в пользу взяткодателя и контролируемых им предприятий «Нововятский лыжный комбинат» и «Лесохозяйственная управляющая компания». Никита Белых свою вину отрицает.

Позднее в отношении Никиты Белых возбудили еще одно дело о взятке по статье 290 УК РФ. Оно связано с возможным получением взятки в размере 200 тысяч евро от бизнесмена Эдуарда Ларицкого.

Адвокаты предлагали назначить домашний арест или выпустить Белых под залог 10 миллионов рублей.