В Минобороны опровергли сообщения о поножовщине в воинской части на Урале

Стычка между военнослужащими-контрактниками в учебном соединении Центрального военного округа, переросшая в массовую драку, произошла на фоне бытового конфликта. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

В ведомстве назвали «абсолютной ложью» сообщения о том, что в учебном центре произошла поножовщина: в ходе конфликта пострадали несколько человек, они получили легкие травмы и ссадины.

«По результатам проведенного в тот же день медицинского освидетельствования всех военнослужащих, никаких фактов употребления алкоголя в подразделении не выявлено», — добавили в ведомстве.

Сейчас командование Центрального военного округа совместно с правоохранительными устанавливает обстоятельства случившегося.

Ранее в четверг портал URA.RU со ссылкой на источники сообщил, что в Свердловской области произошла драка между военнослужащими воинской части. По данным издания, драка началась между 60 военными из Тувы, которые приехали на трехмесячные курсы выживания, и служащими из Еланского гарнизона.

Собеседники URA.RU утверждали, что в результате нападения ножевые ранение получили 14 контрактников.