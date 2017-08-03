Сечин оценил последствия санкций США для «Роснефти»

Глава «Роснефти» Игорь Сечин рассказал, что после введения США новых санкций компания будет искать возможность работать с минимальными последствиями, передает Интерфакс.

По словам Сечина, «самые большие санкции» вводятся против президента США, а не против России.

«Так что посмотрим, как это будет нравиться тем, кто принимает решения. Ну а мы будем искать возможность работы так, чтобы действия санкций минимизировать», — сказал он.

Глава нефтяной компании добавил, что у санкций есть позитивные и негативные стороны. Последние уже «начинают работать против американских партнеров», при этом Сечин пообещал, что позитивные стороны будут заметны «в течение ближайших четырех недель».

«Мне жаль, что Exxon пострадал — ему выписали два миллиона долларов штрафа за общение с нами. То есть санкции начинают работать против тех, кто их вводит. Это позитивно», — ответил Сечин.

Накануне президент США Дональд Трамп подписал закон о новых санкциях в отношении России. Помимо санкций в отношении России, Ирана и КНДР, документ лишает президента США права самостоятельно снимать санкции без одобрения Конгресса.

По словам американского лидера, закон может иметь нежелательные последствия для американского бизнеса, друзей и союзников страны.

МИД России объявил об ответных мерах. В частности, было заявлено, что с 1 августа российская сторона приостанавливает использование посольством США всех складских помещений на Дорожной улице в Москве и дачи в Серебряном бору.

Также российские власти потребовали, чтобы США к 1 сентября сократили число работающих в России дипломатов и технических сотрудников до 455 человек.