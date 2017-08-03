Песков прокомментировал ситуацию вокруг автора «Новой газеты» Али Феруза

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что некоторые факторы не позволяют властям России закрыть глаза на нарушения правил въезда и выезда в Россию, которые были допущены автором «Новой газеты» Али Ферузом (Худоберди Нурматовым), передает ТАСС.

«Нам известно о существовании этого вопроса, но, скажем так, ситуация очень сложная и ряд факторов не позволяет закрыть глаза на ряд нарушений, которые имеют место», — сказал Песков.

Совет по правам человека при президенте назвал противоречием Конституции возможное выдворение из страны Али Феруза. Отмечалось, что совет давно занимается этим вопросом.

Накануне Члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК), посетившие журналиста в центре временного содержания для мигрантов, сообщили, что Феруз был избит при конвоировании.

Напомним, 1 августа Басманный суд Москвы принял решение о принудительном выдворении журналиста «Новой газеты» Али Феруза из России в Узбекистан. Такое решение суд вынес после того, как 1 августа на Феруза составили протокол по части 3.1 статьи 18.8 КоАП (нарушение иностранным гражданином правил въезда в РФ либо режима пребывания в РФ).

В суде Феруз заявил, что не признает вину. «Нет, не признаю. Уже три года прохожу процедуру получения статуса. Теперь пытаюсь получить временное убежище», — сказал он.

Его взяли под стражу в зале судебного заседания и доставили в СУВСИГ«Сахарово». После заседания, по словам адвоката, Феруз попытался покончить с собой.

Еще до задержания Феруз подал в суд апелляционную жалобу на отказ МВД предоставить ему временное убежище в России. До рассмотрения судом жалобы Феруз может находиться на территории страны.