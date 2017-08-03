В Siemens заявили о потере до 200 млн евро выручки из-за скандала с поставленными в Крым турбинами

Концерн Siemens может потерять 100 — 200 миллионов евро выручки на российском рынке после скандала с поставками газовых турбин в Крым. Об этом заявил гендиректор концерна Джо Кэзер, передает Reuters.

Крым. В порту разгружают что-то, похожее на турбины. Фото: Reuters

Гендиректор Siemens добавил, что компания уже предприняла меры для минимизации ущерба, отметив, что эти меры могут быть не последними.

Ранее в российской компании «Технопромэкспорт», купившей газовые турбины производства Siemens у совместного предприятия немецкой компании и «Силовых машин», признали факт поставки турбин в Крым после их модернизации в России. В компании тогда отметили, что предложения об обратном выкупе турбин от Siemens в «Технопромэкспорт» не поступало. Более того, компания сама в 2016 году «официально» предлагала немецкому концерну «выкупить турбинные установки», но Siemens от предложения отказалась.

Напомним, немецкий концерн Siemens подал в суд на российских партнеров в связи с тем, что четыре газовые турбины компании, предназначенные для электростанции в Тамани, оказались в Крыму в обход санкций Евросоюза. Позже концерн заявил о приостановке поставок турбин компаниям, подконтрольным российским властям.

О поставках произведенных компанией Siemens турбин в Крым стало известно после публикации агентсва Reuters.