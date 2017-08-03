«Сменила пять мест работы, совершила 40 нарушений»: полпред Устинов попросил не назначать племянницу Рогозина директором нацпарка Сочи

Полпред президента в ЮФО Владимир Устинов. Фото: РИА Новости

Полномочный представитель президента России в Южном федеральном округе Владимир Устинов направил письмо министру Минприроды Сергею Донскому, в котором заявил, что «считает нецелесообразным» назначение на должность директора нацпарка Сочи Дарьи Филипповой.

В письме Устинов сообщает, что в ходе изучения кандидатуры Филипповой выяснилось, что она получила образование по специальности «журналистика», а также «работала в различных комерческих и общественных организациях, не имеющих отношения к сфере охраны природы».

«За последние пять лет сменила более пяти мест работы, с периодичностью от полутора лет до одного месяца. В течение последних полутора лет допустила около сорока административных правонарушений», — говорится в тексте письма.

С учетом изложенного, заключает Устинов, он считает нецелесообразным назначение ее на должность директора сочинского нацпарка.

«Мы получили это письмо и ранее представляли кандидатуру Филипповой. Вместе с тем, назначать на должность руководителя СНП [«Сочинского национального парка»] ее не планировали», — сообщили «Новой газете» в пресс-службе Минприроды.

В пресс-службе полпреда президента в Южном федеральном округе Владимира Устинова не смогли оперативно предоставить комментарий.

Напомним, по данным «Коммерсанта», Дарья Филиппова является племянницей вице-премьера Дмитрия Рогозина. Издание сообщало, что она была назначена на должность директора нацпарка Сочи, второго самого посещаемого туристами в стране парка после московского Лосиного Острова, вместо Николая Пеньковского, который занимал эту должность на протяжении 15 лет.

Позже Минприроды сообщило изданию, что в отношении Пеньковского ведется ведомственная проверка, а Филиппова будет временно руководить парком до ее окончания. После этого она уступит место сотруднику министерства. При этом источники газеты заявили, что назначение Филипповой было инициировано не Рогозиным, а самим Минприроды, чтобы добиться отставки Пеньковского.