Мосгорсуд заменил на штраф наказание осужденному за разбой инвалиду Мамаеву

Мосгорсуд решил заменить на штраф наказание инвалиду первой группы Антону Мамаеву, осужденному на 4,5 года колонии за разбой.

«Учесть состояние его здоровья в качестве смягчающего обстоятельства, категорию преступления изменить с тяжкого на средней тяжести. В результате назначить наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей», — приводит слова судьи РИА Новости.

Ранее Тимирязевский суд Москвы освободил Антона Мамаева из-под стражи. Меру пресечения изменили на подписку о невыезде.

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Напомним, 30 июня суд признал Мамаева виновным в вооруженном разбое по делу о похищении мотороллера. По версии следствия, Мамаев силой захватил мотороллер у спецназовца. Сам Мамаев утверждает, что приобрел его у знакомых и хотел заработать на перепродаже, однако продавцы обратились с заявлением в правоохранительные органы. После оглашения приговора инвалида отправили в «Матросскую тишину».

У Мамаева редкое заболевание — спинальная мышечная атрофия. Его вес не достигает и 20 килограммов, а сам он почти не может пошевелиться.

После общественного резонанса и вмешательства уполномоченной по правам человека в России Татьяны Москальковой, инвалида перевели из СИЗО в больницу для медицинского освидетельствования.