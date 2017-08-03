Глава «Победы» пообещал разрешить бесплатно провозить рюкзаки в салоне самолета

Гендиректор авиакомпании «Победа» Андрей Калмыков в интервью ТАСС пообещал разрешить провозить бесплатно рюкзаки в салоне самолета, при условии, что их размер будет вписываться в габариты ручной клади.

По его словам, авиакомпания планирует установить габариты ручной клади, чтобы не ориентироваться на ее вес.

«Мы возьмем общий объем багажных полок, поделим его на 189, это количество мест в каждом самолете, и сможем сказать пассажиру: вот у вас есть столько места, можете в пределах этой нормы провозить любое количество предметов, сумок, рюкзачков — что хотите. Даже если это все будет весить более 5 кг», — цитирует Калмыкова агентство.

Читайте также Юлия Латынина о жлобстве и отмене бесплатного авиабагажа

Он также пообещал, что компания снизит минимальную стоимость билетов после отмены бесплатного багажа с 999 рублей до 777 рублей. А минимальная норма багажа, по его словам, будет равна 15 килограммам.

В конце июля Совфед одобрил законопроект, предлагающий отменить бесплатный провоз багажа для невозвратных билетов. Согласно закону, право пассажиров с возвратным билетом брать багаж весом как минимум 10 кг сохраняется. При этом, согласно поправкам в Воздушный кодекс, невозвратный тариф «может не предусматривать» бесплатный багаж.

Минтранс также предложил внести поправки в правила перевозки багажа в самолетах. В ведомстве объяснили, что изменения не предусматривают запрет убирать в ручную кладь папку для бумаг, зонтик, трость, букет цветов, верхнюю одежду и дргуие вещи. При этом Минтранс предлагает установить минимальный вес ручной клади в 5 кг.