Президент России Владимир Путин предложил запретить следственным органам изымать серверы и жесткие диски с рабочих компьютеров при проведении обысков на предприятиях. Об этом президент заявил, выступая на совещании по инвестиционным программам развития Дальнего Востока, передает Интерфакс.

Глава государства отметил, что такая мера позволит исключить приостановление деятельности предприятий из-за следственных действий.

«Зачем создавать условия, создающие невозможность продолжения деятельности предприятия вплоть до невозможности уплаты налогов», — подчеркнул Путин.

При этом глава государства отметил, что в случае, если следствие видит необходимость в изъятии серверов и жестких дисков, то «достаточно снять копии, заверить их и пользоваться ими в ходе следствия».

Кроме того, Путин потребовал сократить число внеплановых проверок бизнеса до 30% от плановых. Он также распорядился ограничить их продолжительность 10 сутками.

Также во время совего выступления глава государства призвал «Газпром» возводить социальные объекты для сотрудников «без излишеств». «Здесь не должно быть никаких дворцов», — заключил президент.