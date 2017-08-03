Сенаторы США призвали лишить Россию ЧМ-2018 из-за нарушения прав рабочих КНДР

Восемь сенаторов США во главе с демократом Робертом Менендесом направили открытое письмо главе Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино, в котором призвали расследовать данные об использовании принудительного труда рабочих из КНДР на строительстве объектов ЧМ-2018. И в случае подтверждения — лишить Россию почетного права принимать чемпионат. Письмо опубликовано на официальном сайте Менендеса.

«Как организация, способная оказать влияние на жизни миллиардов болельщиков, спортсменов и рабочих, FIFA должна соответствовать своим обязательством в области прав человека. Защита рабочих и спортсменов от принудительного труда должна быть ключевым элементом этих обязательств. Если FIFA не предпримет действий в отношении России и КНДР, это будет воспринято как игнорирование отвратительного поведения этих стран. (...) Главное спортивное событие в мире не должно строиться на спинах самого уязвимого народа в мире», — говорится в письме.

В нем также отмечается, что FIFA подтвердила использование труда и ограничение свободы рабочих из Северной Кореи при строительстве «Зенит Арены» в Санкт-Петербурге. Кроме этого, сенаторы указали на то, что правительство КНДР присваивает зарплату рабочих. Также упоминается случай гибели одного из рабочих на стройке. авторы письма ссылаются на опубликованные в последнее время материалы.

«Подобная практика использования труда рабочих совершенно не согласуется с политикой FIFA в области прав человека и международными законами», — заключили сенаторы.

Авторы письма призвали исключить КНДР из FIFA на основании того, что есть данные о наказании спортсменов Северной Кореи вплоть до тюремного заключения. А также отказаться от контрактов с компаниями и правительствами, которые используют принудительный труд при возведении объектов, связанных с деятельностью FIFA.

«FIFA должна ясно показать России и странам — претенденткам на чемпионаты, что использование принудительного труда является совершенно неприемлемым», — говорится в письме.

В свою очередь зампред правительства России и председатель оргкомитета «Россия-2018» Виталий Мутко заявил, что на стройках к чемпионату 2018 года граждане КНДР не работают.

«FIFA наняла независимую мониторинговую организацию. Никаких нарушений нет, пора закрыть эту тему, они [рабочие из КНДР] не работают на объектах чемпионата мира. Надеюсь, FIFA это им [сенаторам] разъяснит», — цитирует его ТАСС. Мутко добавил, что Россия готова «к любому обсуждению».

Напомним, в начале июня британская газета The Guardian рассказала о том, что стадион «Зенит Арены» в Санкт-Петербурге «строили в основном мигранты из Азии, включаю одну из самых репрессивных стран мира — Северную Корею». Подрядчик, пожелавший остаться анонимным, сообщил, что граждане КНДР работали в августе и ноябре 2016 года без выходных, один из рабочих умер на стройке.