Трамп обвинил конгресс США в ухудшении отношений с Россией

Президент США Дональд Трамп обвинил Конгресс в том, что российско-американские отношения находятся на «низком уровне».

«Наши отношения с Россией находятся на исторически самом низком и очень опасном уровне. Можете поблагодарить за это Конгресс», — написал он в твиттере.

Накануне президент США Дональд Трамп подписал закон о новых санкциях в отношении России. Помимо санкций в отношении России, Ирана и КНДР, документ лишает президента США права самостоятельно снимать санкции без одобрения Конгресса.

По словам американского лидера, закон может иметь нежелательные последствия для американского бизнеса, друзей и союзников страны.

«Моя администрация ожидает, что конгресс не будет использовать этот неудачный закон…чтобы помешать нашим усилиям по борьбе с любыми нежелательными последствиями закона для американского бизнеса, для наших друзей и союзников», — заявил он.

МИД России объявил об ответных мерах. В частности, было заявлено, что с 1 августа российская сторона приостанавливает использование посольством США всех складских помещений на Дорожной улице в Москве и дачи в Серебряном бору.

Также российские власти потребовали, чтобы США к 1 сентября сократили число работающих в России дипломатов и технических сотрудников до 455 человек.