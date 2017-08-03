«Репортеры без границ» попросили власти России не высылать автора «Новой» Али Феруза

Укрывающийся в России журналист Али Феруз не должен быть выслан в Узбекистан, заявили в международной организации «Репортеры без границ».

В заявлении, которое есть в распоряжении «Новой газеты», отмечается, что Узбекистан занимает 169 из 180 мест во всемирном рейтинге свободы прессы за 2017 год. Независимые журналисты «сильно рискуют, в многочисленных отчетах отмечается широкое применение пыток в узбекских тюрьмах».

«Али Феруза нельзя высылать в Узбекистан! Если он окажется в стране, которая расценивает независимую журналистику как уголовное преступление и систематически применяет пытки, ему грозит большая опасность. Мы призываем российские власти в ходе апелляции отменить принятое решение и, не дожидаясь этого, выпустить его на свободу», — заявил руководитель отдела Восточной Европы и Центральной Азии «Репортеров без границ» Иоханн Бир.

В письме также отмечается, что московский суд вынес решение о депортации Феруза «в 23 часа, то есть значительно позже официального времени закрытия судов».

«Странное рвение, которое не может не наводить на подозрения. Адвокат журналиста сообщил, что после вынесения судебного решения, тот совершил попытку самоубийства», — говорится в письме.

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1 августа Басманный суд Москвы принял решение о принудительной депортации из России в Узбекистан автора «Новой газеты» Али Феруза. Сразу после заседания суда его отвезли в центр временого содержания мигрантов.

Члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК), посетившие журналиста в центре временного содержания для мигрантов, сообщили, что Феруз был избит при конвоировании.

В Кремле заявили, что не могут «закрыть глаза» на миграционные нарушения автора «Новой газеты» Али Феруза. В Совете по правам человека при президенте заявили, что выдворение из страны автора «Новой газеты» будет противоречить Конституции.

Али Феруз более года сотрудничает с «Новой газетой», является автором многочисленных статей об узбекской внутренней политике и об ужасающих условиях жизни мигрантов из Средней Азии, проживающих в Москве. Ранее он сотрудничал с различными правозащитными организациями.

Несколько лет назад Али Феруз утратил свой паспорт. Его дважды задерживали за «незаконное пребывание» на российской территории. Последние три года Феруз занимается восстановлением документов. В мае он получил отказ на свою просьбу о предоставлении убежища и опротестовал это решение. Его статус просителя убежища достаточен для законного пребывания в России. Мать журналиста проживает в России и является гражданкой этой страны.