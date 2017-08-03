Из Третьяковской галереи эвакуировали людей из-за задымления

В одном из зданий Третьяковской галереи в Малом Толмачевском переулке произошло задымление из-за тления утеплителя на кровле. Сотрудники и посетители музея были эвакуированы. Об этом говорится в пресс-релизе музея, поступившем в редакцию «Новой газеты».

В сообщении отмечается, что пожарные оперативно ликвидировали тление на кровле здания стволом от одного из стационарных пожарных кранов музея.

Также в музее сообщили, что сейчас Третьяковская галерея работает в обычном режиме.

По данным РБК, из здания Третьяковской галереи в Малом Толмачевском переулке эвакуировали 50 человек.