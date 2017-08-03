Адвокат посетил Али Феруза в Центре временного содержания иностранных граждан

Адвокат Даниил Хаймович в четверг днем посетил автора «Новой газеты» Али Феруза (настоящее имя Худоберди Нурматов) в Центре временного содержания иностранных граждан.

«Али нормально держится, но жалуется на желудок, болит, — рассказал Хаймович «Новой газете», — Передал ему все письма от друзей, это его подбодрило. Завтра [4 августа] подадим жалобу на постановление Басманного суда. Али завтра тоже подаст свой экземпляр — через спецчасть».

Хаймович добавил, что Али написал в прокуратуру заявление о побоях [при конвоировании из суда в Центр временного содержания].

«У него сильная гематома на спине, на лопатке, и ссадины на ногах. Бил один человек, [сотрудники называли его] Саня. Повреждения зафиксированы в санчасти днем 2 августа», — сказал юрист.

Накануне член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Евгений Еникеев сообщил, что Феруза избили при конвоировании из суда.

«При перевозке из суда в СУВСИГ его оскорбляли матом, после чего сначала применили к нему электрошокер, два раза — в руку и верхнюю часть ног. Потом нанесли удар рукояткой электрошокера по левой лопатке, там большой синяк. При поступлении гематому отразили работники в журнале. Нам запретили сфотографировать синяк», — рассказал Еникеев.

Наблюдатель добавил, что, «судя по всему, его конвоировала служба судебных приставов.

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Напомним, 1 августа Басманный суд Москвы принял решение о принудительном выдворении автора «Новой газеты» Али Феруза из России в Узбекистан. Такое постановление суд вынес после того, как 1 августа на Феруза составили протокол по части 3.1 статьи 18.8 КоАП (нарушение иностранным гражданином правил въезда в РФ либо режима пребывания в РФ).

В суде Феруз заявил, что не признает вину. Еще до задержания журналист подал в суд апелляционную жалобу на отказ МВД предоставить ему временное убежище в России. До рассмотрения судом жалобы Феруз может находиться на территории страны.

Международные правозащитные организации, в том числе «Репортеры без границ», Human Rights Watch и Amnesty International призвали отменить решение о депортации журналиста в Узбекистан.