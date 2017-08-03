В Москве прошли пикеты в поддержку автора «Новой газеты» Али Феруза

В Москве у здания Администрации президента прошли одиночные пикеты в поддержку автора «Новой газеты» Али Феруза (настоящее имя — Худоберди Нурматов), которого суд решил выдворить из России в Узбекистан.

Фото: Влад Докшин/ «Новая газета»

Как сообщает «ОВД-Инфо», полиция задержала активиста Евгения Павловского, который раздавал листовки с информацией о журналисте. Его отвезли в ОВД Китай-город.

Фото: Влад Докшин/ «Новая газета»

Напомним, 1 августа Басманный суд Москвы принял решение о принудительном выдворении автора «Новой газеты» Али Феруза из России в Узбекистан. Такое постановление суд вынес после того, как 1 августа на Феруза составили протокол по части 3.1 статьи 18.8 КоАП (нарушение иностранным гражданином правил въезда в РФ либо режима пребывания в РФ).

В суде Феруз заявил, что не признает вину. Еще до задержания журналист подал в суд апелляционную жалобу на отказ МВД предоставить ему временное убежище в России. До рассмотрения судом жалобы Феруз может находиться на территории страны.

Сейчас журналист находится в Центре временного содержания иностранных граждан «Сахарово». Накануне член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Евгений Еникеев сообщил, что при конвоировании из суда Феруза избили и применили к нему электрошокер.

Международные правозащитные организации, в том числе «Репортеры без границ», Human Rights Watch и Amnesty International призвали отменить решение о депортации журналиста в Узбекистан.