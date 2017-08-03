Электрички в Подмосковье планируют оборудовать барными стойками к ЧМ-2018

Пригородные электрички планируют оборудовать барными стойками, но не все, а брендированные к чемпионату мира 2018 года. Об этом рассказала министр культуры Московской области Оксана Косарева, передает ТАСС.

Но вместе с тем она отметила, что барные стойки не должны ассоциироваться только с алкоголем, там будут также чай, кофе, квас, гастрономические бренды.

Такой «сюрприз» готовит для болельщиков Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) за счет собственных средств, бюджетные средства использоваться, как сообщается, не будут.

«Но пока это [идея с барными стойками] в стадии рассмотрения», — сообщила Косарева.

Кроме барных стоек электрички намерены оборудовать комфортными креслами, аудиогидами на иностранных языках, сервисными зонами для детей и информационными панно.

Брендированные электрички к ЧМ-2018 году будут отправляться по всем пяти направлениям с московских вокзалов в июне 2018 года.

Согласно проекту, который разрабатывают для комфорта туристов, по прибытии на станцию назначения желающие смогут взять велосипед напрокат и продолжить путешествие по современным велодорожкам.

По пути следования власти намерены разместить информационные стенды, а также оборудовать зоны отдыха и Wi-Fi. Все пешеходные территории и объекты показа адаптированы для лиц с ограниченными возможностями.

Также власти сделают бесплатным вход в подмосковные государственные музеи. Для этого нужно будет предъявить паспорт болелбщика. В период турнира эти музеи будут работать без выходных.

На благоустройство туристических маршрутов в Сергиевом Посаде, Клину, Коломне, Дмитрове и Истре из федерального, регионального и муниципальных бюджетов предусмотрено более 1,2 млрд рублей.