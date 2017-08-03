Власти Москвы решили достроить высотку «Синий зуб»

Власти Москвы решили достроить известную высотку «Синий зуб» на проспекте Вернадского. Об этом сообщает департамент градостроительной политики города Москвы.

В сообщении департамента уточняется, что в здании должны разместиться учебно-деловой центр, гостиница «Зенит», а также паркинг. Проект изменений в правила землепользования и застройки вынесут на публичные слушания.

Отмечается, что сейчас специалисты проверяют устойчивость здания. По итогам проверки будет принято решение достроить высотку с усилением конструкций либо заменить отдельные элементы здания и также завершить стройку. Работы выполнят за счет федерального бюджета.

Недострой «Синий зуб» принадлежит Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС). Высотку начали возводить в 1990 году, но в 2004 году возникли проблемы с финансированием, стройка остановилась.