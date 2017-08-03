Новая газета

В Казани задержали пресс-секретаря кампании Навального Руслана Шаведдинова

Политика

Александра КопачеваКорреспондент

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В Казани сотрудники Центра по противодействию экстремизму и ФСБ задержали пресс-секретаря кампании Алексея Навального Руслана Шаведдинова.

Пресс-секретаря кампании Навального задержали перед встречей с волонтерами, которая должна была пройти в 19:00. Как рассказала Новой газете» координатор казанского штаба Эльвира Дмитриева, сотрудники правоохранительных органов заявили, что у них есть «некие материалы» на Шаведдинова.

«Мы не знаем, в каком он отделении. А его телефон отключен», — добавила Эльвира Дмитриева.

В начале июля в казанский штаб Навального пришли с обыском. Тогда полицейские заявили, что имеется жалоба некоего гражданина на работу штаба. Сотрудники полиции изъяли листовки и агитационные материалы. 

Теги:
задержания, навальный, казань
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