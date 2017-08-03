Избивший журналиста НТВ мужчина получил пять суток ареста

Замоскворецкий суд Москвы постановил арестовать на пять суток Александра Орлова, ударившего журналиста НТВ в прямом эфире на праздновании дня ВДВ в Парке Горького. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Эмилия Хиль, передает РИА Новости.

Орлов признан виновным по части 1 статьи 19.3 КоАП («Неповиновение сотрудникам полиции»). Сам он просил суд заменить арест штрафом. В свою очередь его адвокат от имени подзащитного принес извинения компании НТВ и лично журналисту Никите Развозжаеву.

Ранее на Орлова составили протокол о неповиновении полиции и взяли подписку о невыезде. Дебошир предлагал журналисту решить конфликт без суда. «Слушайте, я готов принести извинения и денежную компенсацию, сколько нужно. Давай добазаримся. Я не хотел. Просто я иду, и он мне какую-то гадость говорит, а я ему руку кинул, и все», — сказал он.

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Напомним, журналист НТВ Никита Развозжаев в прямом эфире из парка Горького рассказывал о Дне ВДВ. В кадре появился мужчина, который стал громко материться. На просьбу корреспоненда не мешать, он ответил ударом в лицо.

Позже в МВД сообщили, что Орлов он не имеет отношения к ВДВ. Полиция возбудила уголовное дело о побоях (статья 116 УК России).