В Краснодаре «отряды Путина» вновь атаковали штаб Навального

В Краснодаре активисты общественного движения «отряды Путина» снова совершили нападение на штаб оппозиционного политика Алексея Навального. Об этом «Новой газете» сообщили волонтеры штаба. Видео нападения опубликовано на YouTube.

По их словам, «группа пожилых людей из "отрядов Путина" во главе с Фатимой Динаевой» пришла к штабу и начала ломать дверь и стучать в стекла. В итоге, по словам волонтеров, одному из членов движения Владиславу Бобке удалось выломать пластиковую панель внизу двери.

Фатима Динаева пытается попасть в штаб политика Алексея Навального \ Фото: команда Навального в Краснодаре

«Тут же Фатима Динаева проползла в штаб, за ней Бобка и одна из бабушек. Когда она (Фатима Динаева, — ред.) ворвалась, произошла перепалка, она перевернула стол с вещами сотрудника (штаба - ред.)».

Волонтеры отмечают, что они сразу вызвали полицию — правоохранители прибыли на место инцидента через несколько минут.

«Когда приехала полиция, Фатима Динаева села и начала просить вызвать скорую, на которой она в итоге уехала», — рассказывают волонтеры.

Фото: команда Навального в Краснодаре

После нападения волонтеры штаба написали несколько заявлений в полицию «на порчу имущества» и «на оскорбление фашистом». В свою очередь один из активистов «отрядов Путина» тоже написал заявление из-за побоев.

4 июля активисты «отрядов Путина» устроили погром в штабе оппозиционного политика Алексея Навального в Краснодаре. Позже на YouTube появился ролик, на котором видно, как толпа пенсионеров скандирует лозунги против Навального внутри штаба, а затем выкидывает агитационные плакаты на улицу.

Напомним, что региональные штабы Навального не раз подвергались нападениям. Например, 21 июня в Кирове в день открытия штаба оппозиционного политика Алексея Навального сожгли автомобиль координатора штаба Артура Абашева. В мае в Иркутске избили сына арендодателя, сдававшего помещение штабу Навального.