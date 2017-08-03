Экс-охраннику Ахмата Кадырова увеличили срок лишения свободы

Бывший охранник первого президента Чечни Ахмата Кадырова Аюба Тунтуева приговорен к 11 месяцам колонии строгого режима и штрафу в 200 тысяч рублей, сообщает «Медиазона» со ссылкой на правозащитной организации «Правовая инициатива».

По информации издания, Северо-Кавказский окружной военный суд признал Тунтуева виновным в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа, и закрыл другое уголовное дело об участии экс-охранника в банде из-за истечения срока давности.

Следствие настаивало, что Тунтуев участвовал в нападении с бандой Хаттаба, а также напал на служащих 104-го полка 706-й псковской дивизии ВДВ в 2000 году в Чечне.

«Медиазона» отмечает, что бывший охранник президента свою вину не признает.

Напомним, в 2008 году Тунтуева приговорили к 24 годам колонии по делу о теракте в чеченском селе Знаменское.

По данным издания, в отношении бывшего сотрудника службы безопасности первого президента Чечни неоднократно применялось насилие. В мае 26–27 мая 2015 года его избивали и пытали током, таким образом пытались добиться признания и отказа от адвоката.

Спустя год, в мае 2016 года, Тунтуева вывели из камеры и доставили на допрос к следователю ФСБ, где избили и заставили отказаться от защитника, а также подписать 50 листов процессуальных документов, содержание которых он не знает.

Максим Прошкин