Экс-сенатора от Челябинской области приговорили к 9 годам лишения свободы

Суд приговорил экс-сенатора от Челябинской области Константина Цыбко к 9 годам колонии строго режима и штрафу в размере 70 млн рублей, сообщает Интерфакс.

Цыбко признали виновным в получении взятки около 18 млн рублей от местного жителя за содействие в назначении на должность главы администрации Озерского городского округа.

Кроме этого, по информации следствия, в 2012 году экс-сенатор получил от предпринимателя не менее 10 млн рублей за «оказание общего покровительства при реализации бизнес-проектов в регионе».

Отметим, что сторона обвинения просила приговорить Цыбко к 14 годам колонии строгого режима, с конфискации имущества и штрафу в 500 млн рублей.

Напомним, в июне 2014 года Совет Федерации лишил неприкосновенности Константина Цыбко.

Максим Прошкин