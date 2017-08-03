Прокуратура оштрафовала семь авиакомпаний за задержку рейсов

Московская межрегиональная транспортная прокуратур оштрафовала семь авиакомпаний за задержку рейсов на 1,4 млн рублей. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Среди авиаперевозчиков, которых обязали выплатить штраф есть «Аэрофлот», «Победа», Nordwind, а также Royal Flight, Red Wings, «Руслайн» и «Газпром авиа».

Кроме того, прокуратура возбудила 26 административных дел против перечисленных авиакомпаний. Всего в ведомстве насчитали 314 задержанных рейсов.

Причинами задержек стали замена воздушного судна по техническим причинам, его позднее прибытие или отсутствие резервных бортов.

Ранее Московская межрегиональная транспортная прокуратура объявила о начале проверки в связи с отказом авиакомпании «Победы» взять на борт пассажирку. Речь шла о Варваре Волковой, супруге пресс-секретаря главы Русской православной церкви (РПЦ) Александра Волкова. Она вместе с мужем и шестью детьми собиралась лететь рейсом Москва – Геленджик.

Максим Прошкин