В США приговорили к тюрьме гражданина России за кибермошенничество

Суд в США признал виновным россиянина Максима Сенаха виновным в кибермошенничестве и приговорил к 3 годам и 10 месяцам тюрьмы, сообщается на сайте американского Минюста.

«Обвиняемый и его сообщники пытались превратить сеть из тысяч зараженных компьютеров в США и по всему миру в свои собственные кассовые аппараты», — говорится в сообщении.

По информации следствия, россиянин с сообщниками заразили десятки тысяч серверов вредоносной программой Ebury, создали ботнет, который помог получить «миллионы долларов».

Напомним, в январе 2016 года Министерство юстиции Финляндии решило экстрадировать Сенаха, который был задержан в Финляндии 8 августа 2015 года, в США.

В российском министерстве иностранных дел называли задержание Сенаха «охотой на ведьм».

Максим Прошкин