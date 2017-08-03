Суд оштрафовал Алексея Навального на 300 тысяч рублей

Оппозиционный политик Алексей Навальный получил штраф в размере 300 тысяч рублей за призыв выходить на «агитационный субботник», сообщает пресс-секретарь политика Кира Ярмыш в твиттере.

В постановлении суда говорилось, что Навальный при помощи ютюб канала призывал к участию в несанкционированном мероприятии.

Ранее глава федерального штаба оппозиционера Леонид Волков получил штраф в размере 300 тысяч рублей, а координатору московского штаба Николую Ляскину — 250 тысяч рублей.

Накануне политика Алексея Навального, Леонида Волкова и Николая Ляскина вызвали в полицию из-за «агитационного субботника», который прошел 8 и 9 июля.

«Мэрия Москвы, дескать, посчитала его незаконным массовым мероприятием, а Навального, Ляскина и меня — соответственно, организаторами этого мероприятия через Youtube. Я говорил об агитационном уикэнде много раз в своих эфирах в программе "Штаб" на НавальныйLIVE, Ляскин — в "Кактусе", а Навальный успел сказать всего один раз, вечером 6 июля, как только вышел из спецприемника. Ничего, им хватило», — написал Волков в фейсбуке.

По мнению главы предвыборного штаба Навального, раздача листовок и газет на улице не может считаться митингом. Волков назвал новые административные протоколы преследованием по политическим мотивам.

Напомним, 8 и 9 июля штабы политика Алексея Навального по всей стране проводили акции «агитационный субботник». До этого в нескольких городах России полиция обыскала штабы политика и изъяла у волонтеров листовки и газеты, а также футболки и другие агитматериалы. В Москве за два дня были задержаны почти 100 человек.

Максим Прошкин