WSJ: в США сформировали коллегию присяжных по делу о предполагаемом вмешательстве России в выборы

Спецпрокурор США Роберт Мюллер сформировал коллегию присяжных для расследования дела о предполагаемом вмешательстве России в американские выборы в 2016 году. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Как отмечает издание, коллегия присяжных начала свою работу несколько недель назад. Уточняется, что присяжные в рамках расследования могут допрашивать свидетелей под присягой и получать доступ к документам. Кто именно вошел в состав коллегии, не уточняется.

При этом адвокат Белого дома Тай Кобб заявил, что не знает о формировании коллегии. Он заверил, что администрация президента США готова к сотрудничеству со спецпрокурором.

В начале июля телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что спецпрокурор США Роберт Мюллер в рамках расследования о возможном вмешательстве России в выборы США проверит переписку Трампа-младшего с российским юристом Натальей Весельницкой, а также обстоятельства их встречи.

Ранее российский адвокат Наталья Весельницкая рассказала The Wall Strеet Journal, что встретилась с Трампом-младшим, чтобы рассказать ему о деятельности компании Ziff Brothers Investments Уильяма Браудера. Фирма, по ее словам, уклонялась от выплаты налогов в России и направляла средства демократической партии США во время предвыборной кампании кандидата в президенты страны Хиллари Клинтон в 2016 году.

Позднее СМИ сообщали, что Трамп-младший признался, что принял приглашение на встречу с российским адвокатом после получения по электронной почте письма о предполагаемых порочащих сведений о Хиллари Клинтон. Сам президент США Дональд Трамп заявлял, что не знал о встрече сына с российским юристом.