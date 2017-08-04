«Коммерсант»: полпред президента предложил назначить главой нацпарка Сочи «своего человека»

Полномочный представитель президента России в Южном федеральном округе Владимир Устинов в телефонном разговоре с главой Минприроды Сергеем Донским предложил назначить на должность директора национального парка Сочи «своего человека» — министра природных ресурсов Краснодарского края и учредителя охотничьего общества «Славянские егеря» Сергея Еремина, пишет «Коммерсант».

По словам источника газеты в аппарате правительства, Устинов и Еремин «дружны» — они оба росли в Краснодаре, заканчивали Харьковский юридический институт. Устинов в 2000-2006 годах служил генпрокурором, а Еремин с 2002 по 2004 и с 2004 по 2006 годы был прокурором Астраханской области и Краснодарского края. В апреле 2015 года Еремин стал министром природных ресурсов Краснодарского края.

Однако по информации газеты, шансы Сергея Еремина занять пост главы нацпарка Сочи невелики, поскольку, как утверждает «Коммерсант», вице-премьер Александр Хлопонин, курирующий в правительстве природоохранную деятельность, считает более целесообразным назначить на эту должность кандидатуру из Москвы. При этом представитель Хлопонина Наталья Платонова сказала в беседе с газетой, что назначение главы нацпарка относится к компетенции Минприроды. В ведомстве «Коммерсанту» сообщили, что кадровый отбор кандидатов еще ведется.

Как накануне стало известно «Новой газете», полномочный представитель президента России в Южном федеральном округе Владимир Устинов направил письмо министру Минприроды Сергею Донскому, в котором заявил, что «считает нецелесообразным» назначение на должность директора нацпарка Сочи племянницы вице-премьера Дмитрия Рогозина Дарьи Филипповой.

В письме Устинов сообщает, что в ходе изучения кандидатуры Филипповой выяснилось, что «за последние пять лет сменила более пяти мест работы, с периодичностью от полутора лет до одного месяца. В течение последних полутора лет допустила около сорока административных правонарушений».

Напомним, по данным «Коммерсанта», Дарья Филиппова является племянницей вице-премьера Дмитрия Рогозина. Издание сообщало, что она была назначена на должность директора нацпарка Сочи, второго самого посещаемого туристами в стране парка после московского Лосиного Острова, вместо Николая Пеньковского, который занимал эту должность на протяжении 15 лет.

Позже Минприроды сообщило изданию, что в отношении Пеньковского ведется ведомственная проверка, а Филиппова будет временно руководить парком до ее окончания. После этого она уступит место сотруднику министерства. При этом источники газеты заявили, что назначение Филипповой было инициировано не Рогозиным, а самим Минприроды, чтобы добиться отставки Пеньковского.