Николя Саркози заподозрили в получении взятки от Катара

Французская прокуратура начала расследование в отношении бывшего президента страны Николя Саркози. Его подозревают в том, что он за вознаграждение помогал продвигать заявку Катара на проведение чемпионата мира по футболу 2022 года, пишет The Daily Telegraph.

Газета отмечает, что Франция была одним из главных сторонников присуждения права на проведение чемпионата Катару. Это решение принималось в 2010 году.

Также в публикации говорится, что Саркози помогал катарской компании Qatari Diar, которая в апреле 2010 года хотела получить долю во французской Veoliain

Как утверждает издание, по одной из версий Саркози получил взятку при приобретении катарским фондом доли в парижском футбольном клубе «Пари Сен Жермен» в 2011 году. Эту сделку оценивали в 50 миллионов евро.

Ранее, в феврале, Саркози стал фигурантом дела о незаконном финансировании своей предвыборной кампании. Также бывшего президента Франции подозревают в получении многомиллионных взяток от ливийского лидера Муаммара Каддафи.