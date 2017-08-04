Представители парламентской оппозиции предложили Кремлю сократить число «фейковых партий»

Представители КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России» предложили администрации президента России провести реформу, чтобы сократить число «фейковых партий», пишет газета «Известия».

Как отмечает издание, об этой инициативе представители партий сообщили на заседании рабочей группы по вопросам изменения избирательного законодательства в администрации президента.

Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что число партий необходимо урезать из-за существования «большого количества спойлеров» на выборах, пишут «Известия».

«Мы эту тему с администрацией президента обсуждали. Они понимают, что сегодня чуть ли не каждый может создать партию», — цитирует Зюганова газета.

В свою очередь, лидер «Справедливой России» Сергей Миронов сказал, что «если у партии в течение двух лет не смог достичь победы хотя бы один муниципальный кандидат, ее следует ликвидировать». Миронов отметил, что партия также передала в администрацию президента свои предложения.

В ЛДПР предложили установить для партий обязательное количество депутатов в местных и региональных органах власти и ввести минимальный порог в 100 тысяч членов.

Ранее «Известия» писали, что в Кремле обсуждают идею создания «особых условий» для парламентских партий на губернаторских выборах — кандидатов от этих партий предлагают освободить от требования по сбору подписей избирателей.