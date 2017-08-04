Путин поручил пресечь экологически опасную деятельность на Байкале

Президент России Владимир Путин поручил Генпрокуратуре проверить экологически вредную деятельность в байкальском регионе и принять соответствующие меры. Об этом Путин сказал на совещании, посвященном вопросам экологического развития байкальской природной территории, передает Интерфакс.

Президент уточнил, что основная роль в проверке отводится инспекторам особо охраняемых природных территорий. Глава государства подчеркнул, что проверять надо «не все подряд», «здесь тоже меру нужно знать», добавил Путин.

«Их работа должна опираться на достойные ресурсы — говорить не только об административной поддержке и о вознаграждении, необходимом оборудовании, экипировке и так далее», — сказал Путин.

В ходе своей поездки на Байкал, президента также принял участие в церемонии выпуска молоди байкальского омуля в озеро.

Напомним, в июне в ходе прямой линии с президентом житель острова Ольхон на Байкале пожаловался, что из-за ужесточения природоохранного и водоохранного законодательства на острове возникают сложности с инфраструктурой. По его словам, власти не могут построить «нормальную дорогу» и водонапорную башню. В ответ Путин отметил, что в действующие законы должны быть внесены изменения, позволяющие «обеспечить нормальную жизнь людей». При этом президент призвал учесть позицию экологических организаций.