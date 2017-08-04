В Новосибирске строители взобрались на кран с требованием выплатить долги по зарплате

В Новосибирске строители взобрались на стрелу башенного крана и потребовали выплатить им долги по зарплате, сообщили Интерфаксу в региональном управлении МВД России.

Как рассказали агентству в управлении МВД, после получения сообщения об инциденте на место выехали полицейские, спасатели и следователи.

«После переговоров мужчина и женщина самостоятельно спустились с крана, их личности установлены — это работники строительной организации, крановщики», — сказали в пресс-службе УМВД.

В ведомстве добавили, что по факту инцидента проводится проверка.

Как уточняет «Сиб.фм», устроившие забастовку крановщики работают в ООО «СтройСервисМеханизация», входящей в группу компаний ПТК-30. Издание отмечает, что это не первый случай забастовки крановщиков в Новосибирске.

Например, 4 мая сотрудник того же ООО «СтройСервисМеханизация» забрался на башенный кран из-за долгов по зарплате. 20 июля на кран с требованием выплатить долги по зарплате поднялся строитель компании «Сибстрой».