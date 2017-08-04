Власти Таиланда пригрозили отозвать лицензии у Facebook и YouTube в случае, если те не удалят со своих страниц запрещенную тайскими судами информацию. Об этом сообщает Bangkok Post.

По данным издания, речь идет о более 1700 страницах с запрещенной в стране информацией. Уточняется, что национальная комиссия по вещанию и телекоммуникациям обязала компании заблокировать эту информацию после решения судов. Facebook и YouTube обязаны изъять страницы, содержащие незаконный контент, до понедельника, 7 августа, говорится в публикации.

Генеральный секретарь национальной комиссии Такорн Тантасит заявил, что сервисы обязаны подчиняться тайским законам и судебным решениям, поскольку они зарегистрированы в Таиланде.

Ранее, в мае, власти Таиланда требовали от Facebook и YouTube заблокировать оскорбляющие монархию веб-страницы.