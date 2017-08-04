Фонд «Соцгоспроект» однокурсника Медведева подал в суд на Навального

Фонд «Соцгоспроект» подал в суд иск против политика Алексея Навального и Фонда борьбы с коррупцией из-за расследования о премьер-министре России Дмитрии Медведеве, передает РАПСИ.

Организация потребовала от Навального и ФБК опровергнуть сведения из расследования «Он вам не Димон», в которых указывается на участие «Соцгоспроекта» в коррупционных схемах. Помимо этого, фонд требует опровержения данных о том, что организация не занимается благотворительностью, а использует ее как прикрытие незаконной деятельности. По словам заявителя, «Соцгоспроект» поддерживает и развивает социально ориентированные проекты и защищает права граждан.

Истцы утверждают, что мнение фонда подтверждается лингвистическим заключением, из которого следует, что «распространенная Навальным и ФБК информация имеет негативный характер, а также форму явного и скрытого утверждения».

Ранее глава фонда Илья Елисеев уже заявлял, что подаст в суд на Алексея Навального и ФБК.

«И авторам, и всем распространителям баек о том, как мы "работаем" в интересах государственных и политических деятелей, придется отвечать по закону. Это единственный правильный и цивилизованный путь защиты репутации», — заявлял он.

Напомним, в начале марта Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального опубликовал расследование «Он вам не Димон», в котором утверждалось, что премьер-министр России Дмитрий Медведев незаконно пользуется роскошными домами, яхтами земельными участками и винодельнями, которые, предположительно, оформлены на структуры и лица, близкие к главе правительства. В частности, в фильме Навального утверждалось, что бизнесмен Алишер Усманов пожертвовал фонду «Соцгоспроект», который возглавляет однокурсник Медведева Илья Елисеев, усадьбу площадью 3000 кв. м в поселке Знаменское.

Усманов уже через суд добился удаления информации о том, что передача земли через «Соцгоспроект» была якобы взяткой Медведеву. Сам Усманов настаивает на том, что он обменял купленный для своей сестры участок с усадьбой в подмосковном поселке на землю фонда «Соцгоспроект» на Рублевке рядом со своим домом.