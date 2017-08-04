Госдепартамент отреагировал на слова Медведева о «торговой войне» с США

В Госдепартаменте США считают, что «резкие» слова премьер-министра России Дмитрия Медведева о «торговой войне» с США были сказаны им в «напряженный момент», заявила пресс-секретарь департамента Хезер Науэрт.

Науэрт добавила, что Москва и Вашингтон «должны работать вместе в сферах общих интересов», хотя и отношения между странами «находятся на низкой точке».

«Я не хочу вдаваться в подробности, но у нас есть сферы, где мы можем работать вместе, и мы будем работать вместе. Мы — две ядерные сверхдержавы. Посмотрите на прекращение огня на юго-западе Сирии, оно соблюдается большинством сторон уже почти на протяжении месяца. Это пример хорошего американо-российского сотрудничества», — заявила начальница пресс-службы Госдепартамента.

Она также отметила, что надежда на улучшение отношений «всегда есть».

Напомним, после подписания президентом США Дональдом Трампом закона о санкциях против России Медведев сказал, что «надежде на улучшение отношений с новой американской администрацией» пришел конец, России объявлена «полноценная торговая война», а администрация господина Трампа «продемонстрировала полное бессилие» перед Конгрессом.

Премьер также предположил, что санкционный режим будет сохраняться десятилетиями, «если не произойдет какое-то чудо».

Максим Прошкин